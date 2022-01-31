Водитель маршрутки высадил детей на мороз в Пензенской области

Сообщение о водителе, который высадил детей из маршрутки на мороз, проверит прокуратура города Кузнецка Пензенской области. Об этом сообщили на сайте ведомства.

О происшествии стало известно 27 января. По данным «ПензаИнформ», водитель высадил нескольких пассажиров, поскольку опасался штрафа за переполненный микроавтобус. В числе отправленных на улицу пассажиров оказались и дети.

Прокуратура намерена дать оценку действиям водителя и должностных лиц, несущих ответственность за разъяснительную работу с сотрудниками. По результатам проверки решится вопрос по мерам прокурорского реагирования.

Закон о запрете высаживать детей-безбилетников из общественного транспорта вступил в действие в России с 7 марта 2021 года. Закон распространяется на детей до 16 лет.

Ранее сообщалось, что неизвестный избил ребенка во дворе жилого дома в Пензе и скрылся. Следователи регионального СК возбудили уголовное дело о покушении на убийство. Неизвестный нанес 10-летнему мальчику несколько ударов неустановленным предметом в область головы. Ребенка госпитализировали.