Водитель маршрутки в Жуковском оскорбил школьницу и высадил ее. Его накажут

Водитель оскорбил и высадил 15-летнюю девочку из маршрутки в Жуковском. Он не хотел ее везти якобы из-за внешнего вида. Как рассказала «360» бабушка девочки, занимающаяся перевозками компания обещала наказать этого мужчину.

Мы уже разобрались со всем. Хозяин маршрута — замечательный человек. Он содействовал, чтобы найти водителя. Водитель будет наказан Галина Николаевна бабушка.

Случай, по данным «МК», произошел 5 апреля в 14:30. Женщина рассказала «360», что ее внучка должна была ехать из школы домой. Она села в маршрутное такси в и оплатила проезд. Подросток просидела в транспорте примерно десять минут. Причем она была единственным пассажиром. В итоге водитель оскорбил ее, сравнив с проституткой, и высадил. При этом на школьнице были куртка и джинсы.

«Она испугалась, расплакалась. Ей обидно и страшно. Что страшный человек на нее орет», — добавила Галина Николаевна.

В итоге школьнице пришлось идти пешком до дома два или три километра. О ситуации впервые рассказала мама девушки. Она написала гневный пост в соцсетях. Ситуация получила общественный резонанс.

В Фонде защиты прав потребителей уже заявили, что водитель нарушил должностную инструкцию. Ведь по закону, если даже в транспортное средство, которые занимается регулярными перевозчиками, сядет один пассажир и оплатит проезд, его нужно довезти до места назначения. Об этом написал «МК».

Прокуратура Московской области поручила провести проверку прокуратуре Жуковского. По результатам проверки ведомство примет меры прокурорского реагирования.