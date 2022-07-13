Водитель маршрутки рассчитался с пассажирами пластиковыми рублями в Карелии

В Петрозаводске водитель общественного транспорта выдал сдачу пассажирам пластиковыми рублями. Об этом информирует karelinform.ru.

В соцсетях появилось сообщение местного жителя о том, что его детям в автобусе выдали сдачу рублями из пластмассы. Мужчина также опубликовал фото пластиковых рублей.

Кроме того, он отметил, что при оплате проезда картой с нее списались дополнительные средства. Также еще одна жалоба коснулась поведения водителя автобуса. По словам свидетелей, он в присутствии пассажиров нецензурно выражался.