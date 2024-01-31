Общество 31 января 2024, 15:13 Водитель каршеринга, спровоцировавший смертельное ДТП в Сочи, пойдет по суд

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В Сочи пройдет суд над 23-летним водителем каршеринга, который еще в августе прошлого года насмерть сбил пешехода. Об этом написал «Царьград» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Житель Краснодара наехал на мужчину, который переходил дорогу по улице Эстонской через пешеходный переход. Молодой человек оставил пострадавшего на месте аварии, а сам скрылся в неизвестном направлении.

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Спустя время пешеход скончался в больнице. Полиция выяснила, что мужчина не имел прав, а каршеринг забронировал через товарища.