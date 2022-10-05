Водитель из Тюмени более 100 раз превысил разрешенную скорость движения. Его оштрафовали | 360°

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Водитель из Тюмени более 100 раз превысил разрешенную скорость движения. Его оштрафовали

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Сотрудники ГИБДД по Тюменской области задержали местного жителя, который в течение полутора месяцев 140 раз нарушил правила дорожного движения. Об этом сообщил сайт nashgorod.ru.

По информации ведомства, 26-летний водитель превышал разрешенную скорость движения и более двадцати раз проехал по автобусной полосе.

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Его привлекли к административной ответственности, выписав штраф на сумму в 50 тысяч рублей.

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Штрафы

Тюмень

ГИБДД

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