Водитель из Тюмени более 100 раз превысил разрешенную скорость движения. Его оштрафовали | 360°

Общество 05 октября 2022, 15:51 Поделиться Telegram

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Viber Водитель из Тюмени более 100 раз превысил разрешенную скорость движения. Его оштрафовали

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Сотрудники ГИБДД по Тюменской области задержали местного жителя, который в течение полутора месяцев 140 раз нарушил правила дорожного движения. Об этом сообщил сайт nashgorod.ru.

По информации ведомства, 26-летний водитель превышал разрешенную скорость движения и более двадцати раз проехал по автобусной полосе.

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Его привлекли к административной ответственности, выписав штраф на сумму в 50 тысяч рублей.

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