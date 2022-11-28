Общество 28 ноября 2022, 15:56 Водитель из Оренбурга смог получить деньги за разбитый автомобиль спустя три года

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В Оренбурге суд взыскал с МКП «Оренбургские пассажирские перевозки» более 75 тысяч рублей в пользу водителя, у которого повредился автомобиль из-за троллейбусного провода. Об этом написал сайт 56orb.ru.

В 2019 году водитель ехал по улице Шевченко в тот момент, когда на его автомобиль свалилась крестовина провода троллейбуса.

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Суд посчитал, что ответственность за причинение вреда имуществу возлагается на организацию, которая отвечает за работу наземного электрического транспорта.

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