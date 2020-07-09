Водитель иномарки получил условный срок за смертельное ДТП в Петербурге

Соответствующий приговор вынес Красногвардейский районный суд.

Во время судебного заседания мужчина полностью признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2,5 года. Также его на два года лишили водительских прав.

Авария произошла 17 августа 2019 года на Малоохтинской набережной. Водитель иномарки ехал от Заневского проспекта в сторону Республиканской улицы и при перестроении на правую полосу врезался в мотоцикл BMW.

Пострадавшего байкера доставили в больницу, но в ту же ночь он умер в Александровской больнице от сочетанной тупой травмы тела с множественными переломами костей скелета и повреждением внутренних органов.