Водитель иномарки получил условный срок за смертельное ДТП в Петербурге
Водитель Hyundai Solaris, который в августе 2019 года устроил смертельное ДТП с мотоциклистом, получил условный срок. Об этом сообщило информационное агентство «Невские новости» со ссылкой на Объединенную пресс-службу судов Петербурга.
Соответствующий приговор вынес Красногвардейский районный суд.
Во время судебного заседания мужчина полностью признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2,5 года. Также его на два года лишили водительских прав.
Авария произошла 17 августа 2019 года на Малоохтинской набережной. Водитель иномарки ехал от Заневского проспекта в сторону Республиканской улицы и при перестроении на правую полосу врезался в мотоцикл BMW.
Пострадавшего байкера доставили в больницу, но в ту же ночь он умер в Александровской больнице от сочетанной тупой травмы тела с множественными переломами костей скелета и повреждением внутренних органов.