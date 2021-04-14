Водитель иномарки погиб в ДТП под Мурманском

ДТП произошло в Мурманской области. Водитель Toyota не справился с управлением, когда пересекал трассу. Об этом рассказало ИА Nation News.

Полиция выясняет обстоятельства аварии, в которой погиб водитель легкового автомобиля. Об этом сообщила пресс-служба ГИБДД по региону.

Происшествие случилось утром 14 апреля. Сидящий за рулем Toyota вылетел на встречную полосу. Его машина врезалась в автомобиль УАЗ. Водитель легкового автомобиля умер на месте от полученных травм.

Работники нескольких экстренных служб работают на трассе, чтобы разобраться в причинах произошедшего.