Водитель газели рассказал о чудесном спасении котенка на МКАД

На оживленном МКАД водитель газели спас из-под колес грузовика маленького рыжего котенка. Тимур Ганиев рассказал «360» подробности спасательной операции и поведал о дальнейшей судьбе животного.

Водитель газели сообщил, что ехал по третьей полосе МКАД в сторону Щелково. В правой полосе заметил рыжий комок, выскочивший из-под колес легкового автомобиля. Это был котенок, и он чуть не угодил под проезжающий грузовик, тот еле успел притормозить.

«Я среагировал спокойно, начал притормаживать и подавать звуковые сигналы на всякий случай, мало ли, кто-то не увидел и не понял. Остановился, машину на ручник, аварийная сигнализация, вышел, поднял котенка. Исцарапала всю руку. Посадил в кабину на пассажирское сиденье, и поехал дальше до ближайшей заправки», — рассказал Ганиев.

Кошечка — это оказалась девочка, устроилась под торпедой. Сначала она засела слева под рулевой колонкой, потом перебралась под центральную консоль за обдув печки, сообщил собеседник издания.

«Кое-как я ее вытащил, дал воды, немного попила. Освободил рундук под сиденьем. Посадил туда котенка, оставил щель и поехал дальше по маршруту», — добавил спаситель.

Ганиев доложил диспетчеру о задержке на маршруте, позвонил сестре — она согласилась забрать кошечку. У Тимура дома взрослый кот, он не поладил с котенком и стал его обижать — пришлось их изолировать друг от друга. У кота позаимствовали кошачий домик и там временно поселили новенькую.

Сестра увезла котенка в Некрасовку, показала ветеринару. Обработали от паразитов. На следующий день котенок оправился, подружился со старшей кошкой, теперь ему ищут новый дом.