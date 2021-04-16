Водитель Гавра из Comedy Club избил таксиста на дороге

Водитель бывшего участника Comedy Club Гавра устроил драку на дороге в центре Москвы. Мужчина агрессивно избивал таксиста, не подозревая, что его могут снимать другие участники движения. Видео опубликовал Telegrаm-канал Baza.

На кадрах можно видеть, как мужчина в белой рубашке (водитель Гавра — прим. ред.) наносит удары лежащему на земле таксисту, а потом пинает его ногой. Тот пытается отбиваться.

Гавр в комментарии Baza заявил, что уже видел видео с дракой и собирается уволить водителя, устроившего потасовку. Состояние пострадавшего таксиста уточняется.