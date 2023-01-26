Общество 26 января 2023, 14:28 Водитель фуры попал за решетку за смертельную аварию во Владимирской области

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Во Владимирской области на скамье подсудимых оказался 62-летний водитель, который устроил смертельное ДТП. Об этом сообщил «Царьград».

Авария произошла в июне 2022 года в селе Филипповское. Мужчина за рулем грузовика попытался проскочить на красный сигнал светофора, но врезался во внедорожник Ford Explorer. Водитель иномарки получил смертельные травмы и скончался. Его пассажирка пострадала и долго проходила лечение. Суд приговорил обвиняемого к одному году и шести месяцам лишения свободы.