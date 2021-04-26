Водитель без прав устроил крупное ДТП в Ростовской области

Водитель из Ростовской области попал в ДТП. Недавно его лишили водительских прав. В тот же день авария случилась в Батайске, где машина проехала на красный сигнал светофора. Об этом сообщил «Царьград».

Две легковушки столкнулись на въезде в Аксай со стороны Большого Лога. Итогом проишествия стали физические увечья двоих человек, находившихся в салоне. ГИБДД сообщило, что авария случилась в последний день недели 25 апреля. Ее виновником стал сидевший за рулем «Ваз-2112» мужчина 25 лет.