Водитель бетономешалки помог пенсионерке перейти дорогу в Пензе. Видео
В Пензе на помощь местной пенсионерке, которая не могла перейти дорогу, пришел водитель бетономешалки. Он вышел из машины и помог пожилой женщине перейти через проезжую часть. Об этом сообщило ИА «Пенза-Пресс».
По данным информагентства, бабушка пыталась перейти дорогу на улице Окружной. По словам очевидцев, два ряда машин пропускали престарелую горожанку, а по третьему все проезжали на высоких скоростях. На видео попало, как водитель большегруза помог пенсионерке перейти на другую сторону дороги.
«Осталось еще человечность в людях», — заметили пользователи соцсетей.