Водитель бетономешалки помог пенсионерке перейти дорогу в Пензе. Видео

По данным информагентства, бабушка пыталась перейти дорогу на улице Окружной. По словам очевидцев, два ряда машин пропускали престарелую горожанку, а по третьему все проезжали на высоких скоростях. На видео попало, как водитель большегруза помог пенсионерке перейти на другую сторону дороги.

«Осталось еще человечность в людях», — заметили пользователи соцсетей.