Водитель автобуса зажал дверьми голову ребенка, чтобы проучить за безбилетный проезд

В городе Балаково Саратовской области водитель автобуса зажал голову ребенка дверью и провез ее так целую остановку. Об этом изданию «Новости Саратова» рассказала мать девочки.

По словам женщины, ее дочь возвращалась из школы домой на автобусе. Она обнаружила, что забыла деньги и решила выйти на первой же остановке. Однако водителю в голову пришла мысль «проучить» ребенка. Он зажал голову девочки дверью и проехал так еще одну остановку.

Мама девочки пыталась поговорить с мужчиной позже, однако, со слов женщины, он повел себя хамски и не извинился.

В свою очередь, Следственный комитет организовал проверку информации по факту возможных противоправных действий водителя общественного транспорта.

«Следователями СК выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Будет дана объективная юридическая оценка действиям водителя общественного транспорта, совершившего противоправные действия в отношении ребенка», — уточнили в ведомстве.