Водитель автобуса возглавил райцентр в Костромской области

Еще одни муниципальные выборы в Костромской области закончились сюрпризом. Главой Сусанинского района стал водитель автобуса Сергей Давыденко. Он победил теперь уже экс-руководителя этого района Сергея Журавлева. 1 октября новоиспеченный чиновник вступил в должность и произнес торжественную клятву.

«Я, Сергей Владимирович Давыденко, вступая в должность главы Сусанинского муниципального района, торжественно клянусь соблюдать Конституцию и законы Российской Федерации, устав Сусанинского муниципального района. Клянусь честно и добросовестно исполнять свои обязанности, уважать и защищать права и свободы человека и гражданина, прилагать все свои силы и способности на благо жителей Сусанинского муниципального района», — поклялся Давыденко.

14 сентября стало известно, что водитель автобуса Давыденко на выборах с результатом 53% победил Сергея Журавлева, который занимал должность главы района два срока.

Сегодня в регионе прошла инаугурация уборщицы Марины Удгодской, которая стала руководителем Повалихинского сельского поселения. Она была техническим кандидатом, но неожиданно люди выбрали ее.