Водитель автобуса в Москве ударил разбившего окно пассажира

Водитель столичного автобуса применил силу к разбившему окно пассажиру. Сейчас он отстранен от работы, проводится проверка.

Как рассказали РИА «Новости» в пресс-службе ГУП «Мосгортранс», происшествие произошло накануне, 15 октября. По предварительной информации, во время работы водитель автобуса №т71 увидел, что один из пассажиров «ведет себя неадекватно» и провоцирует конфликт с другими гражданами в транспорте, также он разбил окно в автобусе.

«Для предотвращения дальнейших противоправных действий водитель применил силу», — приводит агентство слова представителя пресс-службы ведомства.

На место происшествия оперативно был вызван наряд полиции, уточнили в Мосгортрансе.

Ранее в пятницу СМИ опубликовал видеозапись, на котором водитель автобуса ударил пассажира в Москве, напоминает газета «Известия». Как сообщалось, все произошло на остановке недалеко от станции метро «Тульская».