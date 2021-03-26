Водитель автобуса в Красноярске решил отвезти пассажиров в гараж из-за недосыпа

В Красноярске водитель автобуса неожиданно изменил маршрут. Пассажиры выяснили, что он направился в гараж, потому что очень хотел спать. В результате мужчина просто высадил горожан.

По словам корреспондента «ТВК Красноярск», пассажиры ехали в сторону Северного, но через некоторое время он начал странно себя вести. Сначала мужчина проехал остановки, а потом поехал не по маршруту. Кроме того, водитель то резко разгонялся, то резко останавливался.

«Я в гараж поехал. Я сейчас вас высажу и вас рассчитают. <…> Потому что я сплю за рулем!» — ответил водитель журналисту.

Мужчина также признался, что чувствует себя не очень хорошо.

В департаменте транспорта заявили, что запросят объяснение от перевозчика. Известно, что никто из пассажиров не пострадал от поведения водителя.