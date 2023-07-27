Общество 27 июля 2023, 16:29 Водитель автобуса, перевозивший детей, пытался скрыться от сотрудников ДПС в Сочи

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В Сочи составили административные протоколы на мужчину, который, перевозя детей в автобусе, пытался скрыться от сотрудников ДПС. Об этом написал «Царьград».

Полицейские выяснили, что мужчина отказывался останавливается из-за непройденного техосмотра.

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В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю рассказали, что на нарушителя ПДД составили пять административных протоколов.