27 июля 2023, 16:29
Водитель автобуса, перевозивший детей, пытался скрыться от сотрудников ДПС в Сочи
В Сочи составили административные протоколы на мужчину, который, перевозя детей в автобусе, пытался скрыться от сотрудников ДПС. Об этом написал «Царьград».
Полицейские выяснили, что мужчина отказывался останавливается из-за непройденного техосмотра.
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В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю рассказали, что на нарушителя ПДД составили пять административных протоколов.
Сочи
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