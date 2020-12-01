Водитель автобуса на Урале высадил ребенка в незнакомом районе
Водитель автобуса в Екатеринбурге высадил девятилетнюю девочку на незнакомой остановке. Об этом сообщило ИА Nation News.
Уточняется, что ребенок в салоне был один. Водитель должен был сделать остановку на станции «Дом культуры», где девочке и нужно было выйти. Но он почему-то проехал мимо и высадил ребенка в незнакомом месте. Сама девочка постеснялась что-то сказать водителю.
Инцидентом заинтересовалась прокуратура. Водителя, кондуктора и диспетчера маршрута могут привлечь к дисциплинарной ответственности.