Водитель автобуса на Урале высадил ребенка в незнакомом районе

Уточняется, что ребенок в салоне был один. Водитель должен был сделать остановку на станции «Дом культуры», где девочке и нужно было выйти. Но он почему-то проехал мимо и высадил ребенка в незнакомом месте. Сама девочка постеснялась что-то сказать водителю.

Инцидентом заинтересовалась прокуратура. Водителя, кондуктора и диспетчера маршрута могут привлечь к дисциплинарной ответственности.