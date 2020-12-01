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    01 декабря 2020, 11:57

    Водитель автобуса на Урале высадил ребенка в незнакомом районе

    Дарья Морозова

    Водитель автобуса в Екатеринбурге высадил девятилетнюю девочку на незнакомой остановке. Об этом сообщило ИА Nation News.

    Уточняется, что ребенок в салоне был один. Водитель должен был сделать остановку на станции «Дом культуры», где девочке и нужно было выйти. Но он почему-то проехал мимо и высадил ребенка в незнакомом месте. Сама девочка постеснялась что-то сказать водителю.

    Инцидентом заинтересовалась прокуратура. Водителя, кондуктора и диспетчера маршрута могут привлечь к дисциплинарной ответственности.