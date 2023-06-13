Общество 13 июня 2023, 10:01 Вода ушла из почти 1780 жилых домов и социально значимых объектов в Херсонской области ТАСС: вода ушла из 1761 жилого дома и 17 социально значимых объектов в Херсонщине РИА «Новости»

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Вода ушла из 1761 жилого дома и 17 социально значимых объектов в Херсонской области, где после прорыва Каховской ГЭС началось масштабное подтопление территорий. Об этом написал ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«По последним данным, освободился от воды 1761 жилой дом, одно кладбище, 17 социально значимых объектов», — заявил собеседник агентства.

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Нормальных показателей уровень воды может достигнуть 16 июня.

Более 23 тысяч домов Херсонской области остались затоплены после диверсии на Каховской ГЭС — верхняя часть дамбы разрушилась после очередного обстрела со стороны украинских войск. Власти региона ввели режим ЧС. В результате происшествия погибли минимум девять человек.

Россия создала правительственную комиссию по ликвидации наводнения. В МИД РФ пообещали, что виновные в теракте на Каховской ГЭС понесут наказание.

Бывшие американские разведчики уличили украинского президента Владимира Зеленского в том, что он пошел на подрыв Каховский гидроэлектростанции ради очередного привлечения внимания западных союзников.