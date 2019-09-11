Вода пришла в Комсомольск-на-Амуре. Видео

За сутки уровень реки у Комсомольска-на-Амуре достиг отметки в 829 сантиметров. Обрушившиеся на регион вместе с тайфуном «Линлин» дожди усугубляют ситуацию — в городе подтоплены кварталы.

Вода в реке, уточнили в пресс-службе администрации Комсомольска-на-Амуре, поднялась на два сантиметра.

«Неблагоприятный уровень воды в реке Амур для Комсомольска-на-Амуре — 450 сантиметров. Опасный уровень — 650», — отметили местные власти.

Уровень воды в реке у Комсомольска-на-Амуре превысил опасную отметку на 1,5 метра Подробнее

Представитель администрации города рассказал РИА «Новости», что из-за подъема воды в реке Силинка существует угроза подмыва опор газопровода, идущего к ТЭЦ.

«Вчера не удалось сделать обваловку опор из-за сильного течения. Сегодня работы будут продолжены с использованием каменных валунов», — пояснил собеседник агентства.

В настоящее время в зоне подтопления оказались 367 индивидуальных жилых домов. Вода пришла на 809 приусадебных участков, залило подвалы 370 многоквартирных домов. В пунктах временного размещения находятся 43 человека.

В Комсомольске-на-Амуре укрепляют дамбы, откачивают воду из кварталов и подвальных помещений.

В связи с паводками в Хабаровском крае введен режим ЧС. Наиболее сложная обстановка сложилась в Комсомольске, где ожидается пик паводка на Амуре.