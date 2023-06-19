Общество 19 июня 2023, 12:57 Вода отступила из 12 затопленных населенных пунктов Херсонской области Власти Херсонской области сообщили, что вода полностью отступила из 12 населенных пунктов РИА «Новости»

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Вода после прорыва Каховской ГЭС отступила из 12 населенных пунктов Херсонской области. Об этом сообщила в эфире телеканала «Россия 24» заместитель губернатора Татьяна Кузьмич.

«Вода отступила в двух округах Херсонской области: это Новокаховский и Алешковский. <…> Можно сказать, что освободились от воды полностью 12 населенных пунктов», — сказала представитель областной администрации.

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Она отметила, что в Голой Пристани сохраняется определенный уровень воды, которая сходит здесь «потихонечку».

По ее словам, это около девяти тысяч жилых домов.

Во вторник, 13 июня стало известно, вода ушла из почти 1780 жилых домов и социально значимых объектов в Херсонской области.

Свыше 23 тысяч домов Херсонской области остались затоплены после диверсии на Каховской ГЭС, число погибших в результате подрыва Каховской ГЭС выросло до 35.