Общество 13 июня 2023, 04:27 Вода не будет поступать в Крым как минимум год — «Укргидроэнерго» Гендиректор «Укргидроэнерго» Сирота: вода не будет поступать в Крым как минимум год РИА «Новости»

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Крым испытывает серьезные проблемы с водоснабжением после разрушения Каховской ГЭС. Об этом заявил гендиректор компании «Укргидроэнерго» Игорь Сирота. Его слова привело издание «Московский комсомолец».

Сирота отметил, что уровень воды в Каховском водохранилище сейчас намного ниже необходимого для подачи воды по Крымскому каналу, поэтому вода уже перестала поступать в Крым.

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Такая ситуация, по оценке украинского топ-менеджера, продлится «минимум год». Также проблемы с водоснабжением будут испытывать жители Днепропетровской и Николаевской областей Украины.

Ранее врио главы Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что из зоны подтопления в регионе эвакуировали 7,2 тысячи человек. В результате повреждения плотины Каховской гидроэлектростанции под водой оказались почти 23 тысячи частных домов, 282 многоквартирных, 67 социальных объектов. В регионе ввели режим ЧС.