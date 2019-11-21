«Вода на мельницу». Фанаты усомнились в наказании за матерные кричалки против Дзюбы

«Вы знаете, в целом как только это все произошло я сразу сказал, что в этом нет ничего хорошего. Это вода на мельницу тем, кто ратует за усиление давления на движение болельщиков, за прессинг, за Fan ID, за билеты по паспортам и всю прочую историю», — заметил Шпрыгин.

По его мнению, запретить в России что-либо за правонарушение на территории другого государства не могут. Другое дело, что могут отказать в выдаче Fan ID на матчи чемпионата Европы, которые пройдут в Санкт-Петербурге, отказать без объяснения причин.

«Билеты в Сан-Марино продавались по паспортам. Если служба безопасности РФС по этим спискам как-то установит, кто именно из болельщиков кричал и негласно передаст такие списки в соответствующие органы — то, возможно, людям будет отказано в выдаче Fan ID на матчи ЧЕ в России. Потому что кричала же не вся трибуна. А в основном юридических оснований применять какие-либо санкции к этим нарушителям — нет», — добавил глава российских болельщиков.

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Он напомнил, что любое нарушение законодательства рассматривается по месту его совершения. Значит, РФС должен был обращаться к правоохранительным органам в Сан-Марино. Должны были там задерживать зрителей после игры и там же рассматривать по законам государства нарушения. И там наказывать или не наказывать нарушителей.

«Другой момент, что такие кричалки они в принципе неправильные. Сборная — это единая команда на всю страну и клубные пристрастия или отношение к отдельным игрокам здесь не при чем», — заключил Шпрыгин.