Вода из-под крана в Москве получила 0 баллов от Роскачества

Эксперты Роскачества остались довольны бутилированной водой, которая продается в России. Не соответствует стандартам только одна вода — у нее неприятный запах. Воду же из-под крана регулярно лучше не пить.

Эксперты изучили воду торговых марок «Новотерская», «Святой источник», «Шишкин лес», «Калинов родник», «Липецкая росинка» и Aqua Minerale. Это уже второе исследование. В 2017 году 10 товаров были удостоены высшей оценки в пять баллов.

«Новое исследование показало, что в целом ситуация по качеству среди исследованных торговых марок благополучная. Только один товар из шести не соответствует нормативам законодательства», — отметили в Роскачестве.

Недостатки нашли у воды марки «Липецкая росинка». Эксперты поставили ей всего 1,4 балла из-за того, что при нагревании у нее выявили сильный запах. Причина этого, скорее всего, в недоочистке воды.

В рамках того же исследования Роскачество проверило обычную питьевую воду из-под крана. Образец взяли в доме на улице Правды в Москве. Оказалось, что ее качество соответствует стандартам для воды из-под крана, но до бутилированной все-таки не дотягивает.

У водопроводной воды было слишком много нитратов, нитрит-ионов, аммиака, в образце заметили повышенную альфа-активность. Все это при регулярном употреблении может негативно влиять на организм.

Эксперты отметили, что если бы вода с улицы Правды участвовала в рейтинге, она бы получила 0 баллов.