Общество 14 июля 2023, 10:05 Вода аномально прогрелась. Бархатный сезон на Черном море продлится долго Глава Гидрометцентра Вильфанд: бархатный сезон на черноморских курортах продлится долго unsplash.

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Бархатный сезон на Черноморском побережье обещает быть необычно продолжительным. Такое заявление сделал руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.

«В 2023 году температура воды в Черном море очень высокая. Сейчас она составляет в Геленджике, Анапе, Сочи +25 градусов, а такая температура по климату должна быть только в первой декаде августа», — рассказал он.

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Поэтому отдых на российских курортах продлится дольше, чем обычно, пояснил Вильфанд. Но есть один нюанс. Синоптик добавил, что высокая температура воды может спровоцировать начало раннего сезона смерчей. Обычно атмосферные вихри не выходят на берег, но нужно быть внимательными. Метеорологи внимательно следят за ситуацией.

На половине российской территории температура воздуха в июле будет выше нормы. Зафиксированный 6 июля рекорд среднемировой температуры — не последний.

К 2030 году в России появятся круглогодичные морские курорты. Ожидается, что новые проекты простимулируют внутренний туризм, а также привлекут путешественников из-за границы, в том числе из Китая и Кореи.