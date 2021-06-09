Тигр Амур стал отцом во второй раз

Прославившийся дружбой с козлом тигр Амур во второй раз стал отцом. Сразу двух детенышей от него родила тигрица Уссури в приморском сафари-парке.

«Уссури и знаменитый тигр Амур во второй раз стали родителями!» — сообщила пресс-служба сафари-парка.

Источник фото safaripark25.ru

Тигрята появились на свет ночью 29 мая. Обоих детенышей хищница вылизывала в течение часа после родов и только после этого начинала кормить молоком. Утром к Уссури пришел сотрудник Валерий Аллояров, который собирался убраться в вольере, но заметил необычное поведение тигрицы.

«Прячется, не выходит. Уссури, как настоящая тигрица, накинулась на него, отпугивая его и защищая своих малышей. Валера быстро ушел. К Уссури никто из сотрудников не подходит, чтобы не беспокоить ее», — рассказали в сафари-парке.

Специалисты следят за семейством с помощью видеонаблюдения. Тигрята хорошо питаются и подрастают.

В конце апреля сотрудники сафари-парка сообщили, что из-за коронавирусных ограничений остались без доходов. В связи с этим они искали опекуна для тигра Амура. Позже на сайте учреждения появилась информация, что животных взяли под опеку 55 человек.