РВИО опубликует документы о роли Польши во Второй мировой войне

В июне Российское военно-историческое общество (РВИО) опубликует новые документы «о соглашательской политике Польши» перед Второй мировой войной. Об этом сообщили в организации.

«Мы планируем широко осветить новые документы, которые позволят внимательнее взглянуть, в том числе, на соглашательскую политику Польши в отношении нацистской Германии, на имевшие место соглашения, которые были направлены против Советского Союза», — сказал «Известиям» научный директор РВИО Михаил Мягков.

Содержание документов собеседник газеты не раскрыл.

Бумаги представят на научной конференции с участием историков из Германии, США, Великобритании, Белоруссии и Казахстана.

Собравшихся познакомят с данными разведки, сводками о советской экономике, Вооруженных силах, планах обороны.

Сейчас, по словам Мягкова, идет активная работа по рассекречиванию предвоенных документов Центральным архивом Минобороны.

Все это нужно, чтобы «противостоять валу фальсификации» со стороны западных стран по поводу роли СССР во Второй мировой войне, добавил собеседник.

РВИО возглавляет бывший министр культуры России, помощник президента РФ Владимир Мединский.