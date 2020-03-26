Во время длинных выходных офисы Газпромбанка будут работать в штатном режиме

С 28 марта по 3 апреля специалисты офисов, филиалов и отделений Газпромбанка будут работать для корпоративных и частных клиентов в штатном режиме.

Посетители смогут осуществить все виды операций в рублях и иностранной валюте, провести платежи, внести и получить средства, а также получить услуги в рамках заключенных кредитных соглашений. Такое решение было принято, чтобы обеспечить бесперебойную работу в обстановке повышенной эпидемиологической угрозы.

Газпромбанк также предоставляет кредитные каникулы заемщикам Банка, доходы которых упали более чем на 30% из-за эпидемии коронавируса. Клиенты, находящиеся на больничном, в карантине или неоплачиваемом отпуске смогут в индивидуальном порядке обсудить отсрочку выплат задолженности по кредитам.

Также банк готов оказывать необходимую поддержку и своим корпоративным клиентам в части осуществления текущего бизнеса, продолжения уже начатого финансирования и реализации инвестиционных проектов. Работа в рамках заключенных кредитных соглашений продолжается в обычном режиме.

— Руководство и весь коллектив Газпромбанка оперативно реагирует на возникшие проблемы, решает их организованно, взвешенно, в круглосуточном режиме. Считаем, что даже в самых сложных жизненных ситуациях главное — это сохранять спокойствие и оптимизм, — говорится в сообщении банка.

Корпоративным клиентам будет оказана поддержка в части осуществления текущего бизнеса, продолжения уже начатого финансирования и реализации инвестиционных проектов.