Во время длинных выходных офисы Газпромбанка будут работать в штатном режиме
Посетители смогут осуществить все виды операций в рублях и иностранной валюте, провести платежи, внести и получить средства, а также получить услуги в рамках заключенных кредитных соглашений. Такое решение было принято, чтобы обеспечить бесперебойную работу в обстановке повышенной эпидемиологической угрозы.
Газпромбанк также предоставляет кредитные каникулы заемщикам Банка, доходы которых упали более чем на 30% из-за эпидемии коронавируса. Клиенты, находящиеся на больничном, в карантине или неоплачиваемом отпуске смогут в индивидуальном порядке обсудить отсрочку выплат задолженности по кредитам.
Также банк готов оказывать необходимую поддержку и своим корпоративным клиентам в части осуществления текущего бизнеса, продолжения уже начатого финансирования и реализации инвестиционных проектов. Работа в рамках заключенных кредитных соглашений продолжается в обычном режиме.
— Руководство и весь коллектив Газпромбанка оперативно реагирует на возникшие проблемы, решает их организованно, взвешенно, в круглосуточном режиме. Считаем, что даже в самых сложных жизненных ситуациях главное — это сохранять спокойствие и оптимизм, — говорится в сообщении банка.
Корпоративным клиентам будет оказана поддержка в части осуществления текущего бизнеса, продолжения уже начатого финансирования и реализации инвестиционных проектов.