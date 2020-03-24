Самолет приземлился во Владивостоке после сообщения о «минировании»

Самолет совершил экстренную посадку в Владивостоке после сообщения, что он «заминирован». Посадка прошла успешно.

Как сообщает РЕН ТВ, на борту воздушного судна находилось 239 пассажира и 10 членов экипажа. Самолет следовал по маршруту Москва-Владивосток.

В настоящее время проводится проверка.

С начала марта российские авиакомпании получили шесть сообщений о минировании самолетов. Все самолеты долетели до конечной точки, где их начали проверять.

По словам бывшего командира воздушного судна, все экипажи знают, как вести себя, если на борту действительно окажется взрывное устройство. Пронести бомбу в самолет сложно. Особенно сейчас, когда во всех аэропортах работают специальные службы и очень тщательно проверяется багаж.

Он пояснил, что сейчас анонимные минеры, которые сообщают о бомбах в самолетах и различных учреждениях, могут преследовать одну из трех целей: требуют денег, срывают работу или просто хулиганят.