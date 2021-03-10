Во Владивостоке ФСБ задержала известного бизнесмена за незаконный экспорт металлолома на 1 млрд рублей

В офисах «Владивостокского морского рыбного порта» прошли обыски по делу о незаконном экспорте металлолома на сумму свыше одного миллиарда рублей. Задержали учредителя компании Дениса Сараны.

Об этом сообщили РИА «Новости» источники в правоохранительных органах.

УФСБ по Приморском краю также провела обыски в офисах ряда подконтрольных ему компаний, входящих в группу ООО «Металлторг», сообщил Telegram-канал «Вести Приморья».

В настоящее время Денис Сарана и еще шесть сотрудников, подконтрольных ему фирм, задержаны и находятся на допросе у следователей.

В среду, 10 марта, задержали министра здравоохранения Республики Алтай Сергея Коваленко. По предварительным данным, ему предъявят обвинение во взяточничестве при закупке медицинских изделий, сообщил ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах.