Во Владивостоке ФСБ задержала известного бизнесмена за незаконный экспорт металлолома на 1 млрд рублей
В офисах «Владивостокского морского рыбного порта» прошли обыски по делу о незаконном экспорте металлолома на сумму свыше одного миллиарда рублей. Задержали учредителя компании Дениса Сараны.
Об этом сообщили РИА «Новости» источники в правоохранительных органах.
УФСБ по Приморском краю также провела обыски в офисах ряда подконтрольных ему компаний, входящих в группу ООО «Металлторг», сообщил Telegram-канал «Вести Приморья».
В настоящее время Денис Сарана и еще шесть сотрудников, подконтрольных ему фирм, задержаны и находятся на допросе у следователей.
В среду, 10 марта, задержали министра здравоохранения Республики Алтай Сергея Коваленко. По предварительным данным, ему предъявят обвинение во взяточничестве при закупке медицинских изделий, сообщил ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах.