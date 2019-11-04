Во «ВКонтакте» «приболели» сообщения

В социальной сети «ВКонтакте» стал недоступен сервис «Сообщения». Пользователей решили успокоить смайлом о болезни сервиса.

При заходе на сайт Vk.com в разделе «Сообщения» сейчас появляется белый экран и надпись о том, что переписываться в соцсети сейчас нельзя из-за болезни.

Судя по жалобам пользователей на сервисе Downdetector, у некоторых не работают не только «Сообщения», но и весь сайт. С наибольшими проблемами с соцсетей сталкиваются жители европейской части России.

Источник фото: телеканал «360»

Сбой произошел днем 4 ноября, в тот день, когда, как объявляли ранее в компании, соцсеть проводит эксперимент по внедрению новой функции — защиты пользователей от оскорблений.

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Разработанный алгоритм позволит проверять текст комментариев на наличие признаков оскорблений. Если в комментарии будут обнаружены такие признаки, авторам посоветуют не тратить время на агрессию и отказаться от своих слов. По задумке, это защитит подростков, которые сталкиваются с издевательствами в соцсетях, а также тех, кто становится объектом травли по национальному признаку.

Эксперимент продлится один день, после чего администрация соцсети сделает вывод о его успешности и дальнейших перспективах.