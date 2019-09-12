Лукьяненко предложил блокировать книжных пиратов «ВКонтакте» на несколько дней

«ВКонтакте» решила бороться с книжным пиратством. Российский писатель Сергей Лукьяненко в беседе с «360» к инициативе социальной сети отнесся положительно. Правда, любители нелицензионного контента ее оценят вряд ли.

Лукьяненко заметил, что пиратство, бесспорно, вредит писательскому сообществу. Сложно будет принять нововведения тем, кто привык получать книги для чтения бесплатно.

«Если „ВКонтакте“ будет бороться с пиратством, это можно только приветствовать. Хотя сразу вспоминается анекдот про пчел, которые против меда. Во „ВКонтакте“ пиратство всегда процветало, но времена меняются», — заметил писатель-фантаст.

Он предложил социальной сети перейти «на цивилизованные формы взаимодействия с издательствами и авторами», когда книги доступны, а автор получает оплату за свой труд. Такой подход, по словам Лукьяненко, будет хорошим.

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Самому писателю тоже приходилось сталкиваться с деятельностью книжных пиратов. Борьбу с ними автор «Дозоров» вел как самостоятельно, так и при помощи издательства. Однако добиться ничего не удастся, пока «война» с нелицензионным контентом не получит поддержку на уровне самих социальных сетей.

«Будет закрыта одна пиратская группа — появится другая. Здесь должен быть настрой позитивный со стороны руководства сети, чтобы немедленно уничтожался весь пиратский контент, а адреса тех, кто его распространяет, блокировались. А возможно, подвергались и каким-либо наказаниям те, кто скачивает нелицензионные книги. Какая-нибудь короткая блокировка на один-два дня заставит человека задуматься, правильно ли он сделал, что скачал новый роман у пирата», — заключил Сергей Лукьяненко.