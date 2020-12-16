Внутрисетевые звонки абонентов «МегаФона» стали доступны при отрицательном балансе

Безлимит начнет действовать для всех новых абонентов линейки автоматически — без необходимости подключать опцию. Это отметил коммерческий директор «МегаФона» Влад Вольфсон.

Более половины звонков абоненты, как правило, совершают внутри сети своего оператора. Новые условия позволят не переплачивать, с большей точностью рассчитать количество минут и подобрать удобный тарифный план Влад Вольфсон.

По его словам, то, что внутресетевые звонки стали доступными при отрицательном балансе, актуально не менее чем для 40% абонентов, которые регулярно забывают вовремя пополнить свой счет.

«Теперь те, кто предпочитает голосовые вызовы звонкам в мессенджерах, также всегда смогут оставаться на связи», — отметил Влад Вольфсон.

Тарифы линейки «Без переплат» позволяют абонентам безлимитно и бесплатно общаться, звонить и отправлять медиафайлы в популярных мессенджерах WhatsApp, Viber, eMotion, Facebook messenger, TamTam, Snapchat и Telegram, оставаясь на связи, даже если денег на счете недостаточно.

Абонентам линейки доступна бесплатная опция «Копилка» — это возможность сохранять неиспользованные в течение месяца минуты и Гигабайты. Они смогут использовать их в любое время, когда не хватило основного пакета. Опцию активировали уже 27% абонентов, накопив 20 тысяч Террабайт интернета.

Все тарифы линейки предусматривают бесплатную защиту от нежелательных подписок в интернете. Также абонентам автоматически подключают бесплатный пакет «МегаФон ТВ» из 50 каналов, при просмотре которых трафик не расходуется.

Сегодня «МегаФон» — это всероссийский оператор цифровых возможностей и четырехкратный обладатель награды за «Самую быструю сеть мобильной связи в России» от компании Ookla. Услугами компании пользуются 75,4 миллиона клиентов.