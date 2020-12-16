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    16 декабря 2020, 13:38

    Внутрисетевые звонки абонентов «МегаФона» стали доступны при отрицательном балансе

    Анастасия Аброськина, Ирина Журавлева

    Оператор связи «МегаФон» запустил обновление основной линейки «Без переплат». Теперь на всех ее тарифах внутрисетевые вызовы не расходуют пакет минут. Они будут доступны при отрицательном балансе. Сейчас более половины всех звонков абоненты совершают внутри сети.
    Внутрисетевые звонки абонентов «МегаФона» стали доступны при отрицательном балансе | Изображение 1

    Безлимит начнет действовать для всех новых абонентов линейки автоматически — без необходимости подключать опцию. Это отметил коммерческий директор «МегаФона» Влад Вольфсон.

    Более половины звонков абоненты, как правило, совершают внутри сети своего оператора. Новые условия позволят не переплачивать, с большей точностью рассчитать количество минут и подобрать удобный тарифный план

    Влад Вольфсон.

    По его словам, то, что внутресетевые звонки стали доступными при отрицательном балансе, актуально не менее чем для 40% абонентов, которые регулярно забывают вовремя пополнить свой счет.

    «Теперь те, кто предпочитает голосовые вызовы звонкам в мессенджерах, также всегда смогут оставаться на связи», — отметил Влад Вольфсон.

    Тарифы линейки «Без переплат» позволяют абонентам безлимитно и бесплатно общаться, звонить и отправлять медиафайлы в популярных мессенджерах WhatsApp, Viber, eMotion, Facebook messenger, TamTam, Snapchat и Telegram, оставаясь на связи, даже если денег на счете недостаточно.

    Абонентам линейки доступна бесплатная опция «Копилка» — это возможность сохранять неиспользованные в течение месяца минуты и Гигабайты. Они смогут использовать их в любое время, когда не хватило основного пакета. Опцию активировали уже 27% абонентов, накопив 20 тысяч Террабайт интернета.

    Все тарифы линейки предусматривают бесплатную защиту от нежелательных подписок в интернете. Также абонентам автоматически подключают бесплатный пакет «МегаФон ТВ» из 50 каналов, при просмотре которых трафик не расходуется.

    Сегодня «МегаФон» — это всероссийский оператор цифровых возможностей и четырехкратный обладатель награды за «Самую быструю сеть мобильной связи в России» от компании Ookla. Услугами компании пользуются 75,4 миллиона клиентов.