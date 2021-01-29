На территории одной из московских «Пятерочек» открыли «Макдоналдс»

Внутри московского магазина «Пятерочка» в Волоцком переулке заработал «Макдоналдс». Пилотный проект по открытию предприятий быстрого питания в торговых сетях запустили по совместной инициативе компаний.

Новинка появилась в доме № 9 в Волоцком переулке. Здесь все желающие перекусить смогут заглянуть в «Макдоналдс», попав туда либо с улицы, либо сразу из торгового зала «Пятерочки».

Кроме того, жителям и гостям столицы удастся сделать заказ в «МакАвто», не выходя из машины. Предприятие будет работать и на доставку.

Новый «Макдоналдс» оснастили стандартной кухней с системой made for you, которая позволяет готовить свежие продукты под заказ, навынос или для питания за столиком в торговом зале.

Гости смогут также заказать напитки и десерты из «МакКафе». Всего на новом предприятии работает более 70 человек.

Обе компании соблюдают высочайшие стандарты качества и безопасности. Все сотрудники трудятся в масках и перчатках, а поверхности регулярно дезинфицируют. Работникам измеряют температуру каждые четыре часа. На кухне круглосуточно включены бактерицидные лампы.

Мы стремимся дать нашим гостям все, что им нужно, и даже немного больше. Партнерство с популярной в России сетью „Макдоналдс“ позволит сделать „Пятерочку“ центром притяжения района, особенно для молодежи Сергей Гончаров генеральный директор торговой сети «Пятерочка».

Генеральный директор торговой сети добавил, что такое сотрудничество откроет дополнительные возможности получить в одном месте сразу несколько услуг —не только купить продукты и товары для дома, но и перекусить в «Макдоналдсе».

«„Макдоналдс“ работает с лидерами российского рынка в разных секторах. И сотрудничество с „Пятерочкой“, крупнейшей российской сетью продуктовых магазинов формата „у дома“, — это еще один важный шаг развития нашей сети. Мы намерены первыми на рынке предоставлять клиентам новый опыт и оптимальные сервисы совместно с партнерами и продолжать активное расширение сети в России, используя различные инновационные форматы», — добавила старший вице-президент по развитию, IT и франчайзингу «Макдоналдс» в России Карина Погосова.

«Макдоналдс» в «Пятерочке» стал третьим открытием в рамках сотрудничества с X5 Retail Group. В прошлом году компании запустили предприятия быстрого питания в супермаркетах «Перекресток» в Химках и Домодедове.

Развитие новых форматов предприятий позволяет компаниям оценить синергетические возможности увеличения потока покупателей, повышения лояльности двум брендам, а также изучения новых потребительских привычек для дальнейшего развития партнерства. В 2021 году компании планируют открыть еще несколько совместных точек в магазинах «Пятерочка».