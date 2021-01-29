На территории одной из московских «Пятерочек» открыли «Макдоналдс»
Новинка появилась в доме № 9 в Волоцком переулке. Здесь все желающие перекусить смогут заглянуть в «Макдоналдс», попав туда либо с улицы, либо сразу из торгового зала «Пятерочки».
Кроме того, жителям и гостям столицы удастся сделать заказ в «МакАвто», не выходя из машины. Предприятие будет работать и на доставку.
Новый «Макдоналдс» оснастили стандартной кухней с системой made for you, которая позволяет готовить свежие продукты под заказ, навынос или для питания за столиком в торговом зале.
Гости смогут также заказать напитки и десерты из «МакКафе». Всего на новом предприятии работает более 70 человек.
Обе компании соблюдают высочайшие стандарты качества и безопасности. Все сотрудники трудятся в масках и перчатках, а поверхности регулярно дезинфицируют. Работникам измеряют температуру каждые четыре часа. На кухне круглосуточно включены бактерицидные лампы.
Мы стремимся дать нашим гостям все, что им нужно, и даже немного больше. Партнерство с популярной в России сетью „Макдоналдс“ позволит сделать „Пятерочку“ центром притяжения района, особенно для молодежи
Генеральный директор торговой сети добавил, что такое сотрудничество откроет дополнительные возможности получить в одном месте сразу несколько услуг —не только купить продукты и товары для дома, но и перекусить в «Макдоналдсе».
«„Макдоналдс“ работает с лидерами российского рынка в разных секторах. И сотрудничество с „Пятерочкой“, крупнейшей российской сетью продуктовых магазинов формата „у дома“, — это еще один важный шаг развития нашей сети. Мы намерены первыми на рынке предоставлять клиентам новый опыт и оптимальные сервисы совместно с партнерами и продолжать активное расширение сети в России, используя различные инновационные форматы», — добавила старший вице-президент по развитию, IT и франчайзингу «Макдоналдс» в России Карина Погосова.
«Макдоналдс» в «Пятерочке» стал третьим открытием в рамках сотрудничества с X5 Retail Group. В прошлом году компании запустили предприятия быстрого питания в супермаркетах «Перекресток» в Химках и Домодедове.
Развитие новых форматов предприятий позволяет компаниям оценить синергетические возможности увеличения потока покупателей, повышения лояльности двум брендам, а также изучения новых потребительских привычек для дальнейшего развития партнерства. В 2021 году компании планируют открыть еще несколько совместных точек в магазинах «Пятерочка».