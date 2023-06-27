Общество 27 июня 2023, 13:47 Внук Зюганова подал документы на выдвижение в мэры Москвы Леонид Зюганов подал документы в Мосгоризбирком на выборы мэра Москвы от партии КПРФ РИА «Новости»

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Леонид Зюганов подал в Московскую городскую избирательную комиссию документы на выдвижение в мэры столицы от партии КПРФ, сообщил ТАСС.

Члены партии единогласно поддержали кандидатуру Леонида Зюганова — внука лидера КПРФ Геннадия Зюганова. Голосование состоялось 23 июня.

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Трехдневные выборы мэра пройдут в Москве с 8 по 10 сентября.