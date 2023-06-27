27 июня 2023, 13:47
Внук Зюганова подал документы на выдвижение в мэры Москвы
Леонид Зюганов подал документы в Мосгоризбирком на выборы мэра Москвы от партии КПРФ
Леонид Зюганов подал в Московскую городскую избирательную комиссию документы на выдвижение в мэры столицы от партии КПРФ, сообщил ТАСС.
Члены партии единогласно поддержали кандидатуру Леонида Зюганова — внука лидера КПРФ Геннадия Зюганова. Голосование состоялось 23 июня.
Реклама
Трехдневные выборы мэра пройдут в Москве с 8 по 10 сентября.
КПРФ
Единый день голосования
Москва 2023
Реклама
Реклама