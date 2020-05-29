Внук забил до смерти бабушку в Пензенской области
В Пензенской области перед судом предстал мужчина, который убил родную бабушку. Об этом сообщило ИА «Пенза-Пресс» со ссылкой на пресс-службу Нижнеломовского районного суда.
По данным информагентства, пьяный мужчина попросил у бабушки 100 рублей на такси, чтобы доехать до подруги. Пенсионерка ему отказала, обругав за пьянки. Это разозлило внука, и он избил пожилую женщину. В результате она умерла. Следующие девять лет осужденный проведет в колонии строгого режима.