Внук забил до смерти бабушку в Пензенской области

По данным информагентства, пьяный мужчина попросил у бабушки 100 рублей на такси, чтобы доехать до подруги. Пенсионерка ему отказала, обругав за пьянки. Это разозлило внука, и он избил пожилую женщину. В результате она умерла. Следующие девять лет осужденный проведет в колонии строгого режима.