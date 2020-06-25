Внук Примакова возглавил Россотрудничество

У руля Россотрудничества встал внук Евгения Примакова, тезка своего деда, депутат Евгений Примаков. Ранее федеральное агентство по делам СНГ соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству возглавляла Элеонора Митрофанова.

«Указом президента [России Владимира Путина] сегодня [главой Россотрудничества] назначен Примаков, документ вступает в силу со дня подписания», — сообщили ТАСС в ведомстве.

1 июня экс-глава агентства Элеонора Митрофанова рассказала РИА «Новости», что член комитета Госдумы по международным делам Евгений Примаков станет руководителем Россотрудничества.Конкретную дату она тогда не назвала. Источник агентства сообщил, что Митрофанову могут назначить послом России в одной из стран Восточной Европы.

Евгений Примаков-младший родился в Москве в 1976 году. По образованию он историк. Работал журналистом на радио, телевидении и в печатных изданиях.