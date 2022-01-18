Внук маршала Говорова рассказал о блокаде Ленинграда

Алексей Говоров, внук маршала Леонида Александровича Говорова, который ценит и хранит память о деде, рассказал газете «Петербургский дневник» о блокаде Ленинграда. В то время Леонид Говоров был одним из руководителей операции по прорыву блокады «Искра».

«В то время рабочий день моего деда Леонида Александровича Говорова редко заканчивался раньше четырех часов утра. Шаг за шагом он просчитывал мельчайшие детали предстоящей операции. Командующего можно было видеть на штабных учениях с командирами дивизий, на тренировках пехотинцев, саперов, танкистов, на стрельбах», — рассказывает внук маршала.

Он понимал, что на нем лежит ответственность за город и за жизни всех людей в нем. После тщательной подготовки началось наступление — 12 января 1943 года. Благодаря изнурительным тренировкам солдатам удалось застать врага врасплох и прорвать блокаду с минимальными потерями.

«22 февраля этого года исполнится 125 лет со дня рождения деда. Однажды маршал Иван Баграмян сказал: «Если бы у этого выдающегося военачальника Красной Армии не было никаких других славных боевых дел, кроме героической обороны Ленинграда, то и тогда его имя навеки сохранили бы благодарные потомки», — рассказал Алексей Говоров.