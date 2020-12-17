Внук Маршака: надеюсь, упоминание деда Путиным ускорит установку памятника

Также Александр рассказал, что ему приятно слышать, что Путин читает своим внукам сказки Маршака. Он уточнил, что всегда рад вниманию к творчеству его деда.

«Я надеюсь, что после того, как президент упомянул имя Самуила Яковлевича, в этом году мы поставим ему памятник. Памятник готов, он ждет только установки», — рассказал Александр.