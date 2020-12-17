Внук Маршака: надеюсь, упоминание деда Путиным ускорит установку памятника
Внук писателя Самуила Маршака Александр рассказал, что в Санкт-Петербурге готов к установке памятник его деду. Он выразил надежду, что после упоминания писателя президентом Владимиром Путиным, памятник вскоре установят. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».
Также Александр рассказал, что ему приятно слышать, что Путин читает своим внукам сказки Маршака. Он уточнил, что всегда рад вниманию к творчеству его деда.
«Я надеюсь, что после того, как президент упомянул имя Самуила Яковлевича, в этом году мы поставим ему памятник. Памятник готов, он ждет только установки», — рассказал Александр.