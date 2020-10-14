Внучку Конкина пытались похитить на похоронах матери

Директор Владимира Конкина заявила, что на похоронах его дочери Софии произошел странный случай. По словам Елены Переселени, неизвестные пытались увести куда-то внучку актера.

В эфире Первого канала женщина рассказала, что к дочке Софии подошли некие люди и под предлогом того, что кто-то с ней хочет поговорить, хотели увести ее. Родственники Конкина смогли помешать этому.

«Но с нашей стороны, со стороны сына Владимира Алексеевича, девочка была посажена в машину и ее увезли. Кто эти люди, я понятия не имею», — сказала помощница артиста.

Софии Конкиной стало плохо вечером 22 сентября в московском фитнес клубе. Она потеряла сознание в бассейне. Ее экстренно госпитализировали, но врачи не смогли спасти девушку. Предварительной причиной смерти считают утопление. Следственный комитет РФ открыл уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Однако Владимир Конкин считает, что его дочь убили. Он обратился к руководителю СК Александру Бастрыкину и попросил провести тщательное расследование. Центральный аппарат ведомства уже занялся этим делом.