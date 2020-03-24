Внучка случайно нашла могилу деда-ветерана в Звенигороде. Он пропал без вести в 1941 году

Юлия Громова и ее семья всю жизнь искали хотя бы какую-нибудь информацию о деде, который пропал без вести в начале Великой Отечественной войны. Когда Юлия переехала из Москвы в Звенигород, жизнь наконец-то дала ответ на этот вопрос.

«У меня большой домашний архив, у меня лежит похоронка. Там написано, что дед пропал без вести в 1941 году. Наша семья не знала, где он. Единственная зацепка — письмо от сослуживца. Он пишет, что Иван Николаевич [Архангельский] погиб в бою», — рассказала «360» Громова.

По ее словам, бабушка после войны пыталась найти этого человека, но у нее ничего не получилось. Но история неожиданно продолжилась уже в наши дни.

В декабре 2018 года я перебирала свой архив и еще раз взяла письмо. То, на что я раньше не обращала внимания, сейчас у меня вызвало неоднозначную реакцию. Потому что несколько назад я переехала жить в Звенигород Юлия Громова.

Дело в том, что на послании есть адрес отправителя: Звенигородской район, село Ершово. Сейчас в этом селе в школу пошел ребенок Юлии. Женщина начала спрашивать в Ершове информацию о дедушке. В итоге местная администрация дала все данные по захоронению деда. Выяснялось, что Иван Архангельский погиб в бою 23 ноября 1941 года в деревне Сватово Звенигородского района Московской области.

«Первоначально был похоронен в одной из братских могил вышеуказанной деревни. В начале 1950-х годов было произведено перезахоронение в центральную братскую могилу у храма Живоначальной Троицы в селе Ершово Одинцовского муниципального района Московской области», — рассказали в администрации. Об этом сообщил портал «Подмосковье сегодня».

В 2019 году на 9 мая родственники Юлии из разных концов России приехали в Звенигород, чтобы посмотреть, где похоронен Иван Архангельский. Теперь цель Громовой — найти родных Бориса Рубашевского. Именно так зовут сослуживца деда.

"Он прошел войну, награжден медалью за оборону Москвы», — пояснила собеседница «360». Однако дальше следы Бориса теряются.

Юлия хочет показать семье Рубашевского письмо, которое он отправил вдове Архангельского и которое стало семейные реликвией потомков Ивана Николаевича.