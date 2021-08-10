Внучка погибшей в больнице Владикавказа заявила, что ее бабушка не была в критическом состоянии

Дарья Защеева, внучка погибшей в североосетинской больнице Ирины Синичкиной, рассказала о подробностях трагедии. В больнице Владикавказа из-за нехватки кислорода погибли 11 человек, сообщил телеканал «Звезда».

Защеева рассказала, что погибшая не была в крайне тяжелом состоянии при поступлении в больницу.

«Первоначально мы сдали тест на COVID-19 в поликлинике, он был отрицательный. При поступлении было поражение [легких] 30%, тест [на коронавирус] показал положительный результат. Ее госпитализировали, она была в состоянии средней тяжести», — сказала женщина.

Врачи уверяли ее, что с пациенткой все будет в порядке и нужно просто «раздышать легкие». Поэтому известие о внезапной смерти стало полной неожиданностью.

«В 07:30 позвонили и сказали, что она скончалась. Я говорю: „По какой причине?“ Они ничего не сказали. Сказали, что с документами нужно подъехать в морг… Она не была крайней, в критическом состоянии. Она была в сознании. Она просто без кислорода не держала сатурацию», — рассказала Защеева.

Трагедия произошла в одной из больниц Владикавказа 9 августа. Из-за аварии на подземной магистрали в больницу прекратилась подача кислорода. По последним данным, погибли 11 человек, больные ковидом. Возбуждено уголовное дело.