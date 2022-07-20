Внимательное отношение иностранцев к штрафам объяснили в Федерации мигрантов

Президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов объяснил, почему иностранные граждане внимательно относятся к административным правонарушениям. Об этом написало ИА НСН.

По словам эксперта, административные нарушения в течение трех лет могут быть чреваты выдворением из страны.

«Если иностранец за три года совершает два нарушения, его выдворяют. Он гораздо более ответственно относится к административным правонарушениям, к уголовным мы относимся примерно одинаково ответственно, никто в тюрьму не хочет. Но к административным у них более внимательное отношение, сразу бегут оплачивать штраф, потому что могут выписать второй за неуплату первого», — сказал он.

Как отметил специалист в области миграционных процессов Владимир Волох, по статистике мигранты совершают максимум 3,7% преступлений от общего числа.