«Ъ»: внимание россиян к подержанным авто выросло

Россияне переключили свое внимание на машины с пробегом. Интерес к ним вырос из-за дефицита новых авто и постоянного роста цен на них. Объемы продаж в этом сегменте оказались выше, чем в предыдущие два года.

В 2020 году рынок подержанных автомобилей вырос на 1,7%, сообщила газета «Коммерсант» со ссылкой на подсчеты «Автостата». Сделки на нем нехарактерно росли в последние месяцы года — в ноябре и декабре. В том числе из-за отсутствия скидок и акций на новые машины.

Эксперты отмечают, что после локдауна на фоне коронавируса в апреле–мае последние оказались в дефиците. Ситуация простимулировала популярность «подержанного» сегмента. И это с учетом активного повышения цен на бывшие в употреблении авто, по сравнению с новыми.

В среднем за машину с пробегом в 2020 году покупателю пришлось выложить на 7% больше — до 290 тысяч рублей. На крупных рынках встречались и более дорогие предложения.

Бестселлером среди «вторички» оказалась Lada, а Toyota стала самой популярной иномаркой. Замкнул тройку Nissan, за ним следуют Hyundai и Kia. Наиболее продаваемой моделью признали Ford Focus.