Какой майонез самый полезный? Проверка пяти популярных марок от программы «Внимание! Еда!»

Новый год приближается, и скоро предстоит готовить любимые блюда — селедку под шубой, крабовый салат, «Мимозу», «Каприз» и, конечно, «Оливье». Что их объединяет? Майонез. Проверять его отправилась программа «Внимание! Еда!».

Как придумали майонез?

Согласно легенде, во время семилетней войны французская армия была блокирована на испанском острове Минорка. Осажденные голодали, из продуктов у них оставалось только оливковое масло и яйца. Солдаты питались омлетами и яичницей и уже лезли на стену от такого рациона. Когда смотреть на эти блюда уже не было сил, повар придумал оригинальный соус: растер масло и желтки яиц, добавил сахар и соль — и получилась эмульсия. Все были в восторге. Назвали соус «маонским».

Хотя этот соус придумали французы, сегодня именно Россия — один из мировых лидеров по потреблению майонеза. По статистике, каждый из россиян ежегодно съедает около пяти килограммов этого продукта, а для трети жителей страны майонез — обязательная часть ежедневного рациона. Майонез добавляют в салаты, супы, бургеры, горячие бутерброды, запеченное мясо, рыбу, курицу, индейку.

Чем вреден майонез

Потребители решают, какой майонез выбрать, и массово запасаются им для приготовления новогодних салатов. Среди широкого разнообразия майонезов россияне с особой теплотой относятся к майонезу с наименованием «Провансаль»: его выбирает почти половина потребителей.

Как показало веерное исследование, из всех показателей качества майонеза чаще всего производители экономят на содержании растительного масла. Экспертиза майонеза выявила, что в 13 образцах из 27 производители уменьшили реальное количество жира по сравнению с заявленной информацией на маркировке. Этот факт может расцениваться как нарушение прав потребителя на достоверную информацию на маркировке.

Источник фото: телеканал «360»

Специалисты по здоровому питанию майонез не любят. И вот почему. Довольно часто в его состав входят так называемые трансжиры. Проще говоря, это модифицированное растительное масло, молекулы которого не усваиваются в организме человека, а оседают на стенках сосудов, в печени, поджелудочной железе и, конечно, на талии. Для мужчин майонез вреден в любом количестве, он может привести к ожирению и скоплению атеросклеротических бляшек в сосудах, влиять на выработку тестостерона и вообще привести к импотенции. Женщинам также не рекомендуется есть соус, он может привести к таким последствиям, как одышка, усталость, невроз и нарушение работы пищеварительной системы.

Советский майонез, который продавали стеклянных банках, считался гораздо полезнее, чем тот, который делают сегодня. Дело в том, что тогда состав соуса был очень прост. Он готовился из натуральных и полезных продуктов — рафинированного масла, свежих желтков и горчицы с добавлением уксуса. Заправлялся сахаром и солью и специями. Майонез фасовали в баночки объемом по 200 граммов, срок годности продукта не превышал месяца. Впервые в СССР он появился в 1936 году.

Сегодня срок годности майонеза увеличился до нескольких месяцев. А состав ингредиентов очень расширился. Как считают, эксперты, именно эти добавки и есть самое вредное в современном майонезе.

Проверка майонеза

В эти новогодние дни на проверку в Роскачество мы отправили пять популярных марок классического майонеза, чтобы хозяйки знали, как самым лучшим образом заправить свои праздничные салаты. Это:

1. «Махеевъ»;

2. «Скит»;

3. «Ряба;

4. «Московский провансаль»;

5. Heinz.

Роскачество проверило эти образцы по всем показателям: органолептические свойства, микробиология, наличие посторонних примесей, соответствие содержимого упаковки и надписи на ней и безопасность продукта.

Среди проверенных образцов есть по-настоящему хороший майонез. Кроме того, все проверенные торговые марки абсолютно безопасны.

Однако нашлись и аутсайдеры. Например, самую низкую оценку специалистов Роскачества получил самый популярный среди россиян майонез «Московский провансаль». У него всего три балла из пяти возможных.

Недалеко ушел от него и майонез торговой марки «Махеев»: там найден консервант сорбиновая кислота и ее соли: 3,6 балла из пяти.

Победителя сразу три. Это майонез торговых марок «Скит» «Ряба» и Heinz. Они получили максимальные пять баллов, и к ним у наших экспертов не возникло претензий.

Таким образом, участники в нашей таблице расположились следующим образом:

Источник фото: телеканал «360»

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