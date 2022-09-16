«Внимание! Еда!» проверила покупной шашлык | 360°

Общество 16 сентября 2022, 17:29 Поделиться Telegram

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Viber «Внимание! Еда!» проверила покупной шашлык Проект «Внимание! Еда!» проверил покупной шашлык от разных производителей РИА «Новости»

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Проект телеканала «360» «Внимание! Еда!» продолжает проверять самые разные продукты на полках магазинов. Новый выпуск посвятили шашлыку. Вокруг этого блюда есть много споров. Кто-то считает, что он вреден, кто-то не видит в нем ничего плохого, если правильно мариновать и есть в меру.

Отдельный вопрос к покупному шашлыку. Есть мнение, что покупать его в магазине не стоит — якобы там в маринаде маскируют продукцию с истекшим сроком годности. Так вот, это не так. В последнее время производители значительно улучшили качество продукции из-за конкуренции на рынке.

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В последний раз, когда Роскачество проверяло свиной шашлык, там не нашли никаких серьезных нарушений. А один из образцов (шашлык торговой марки «Окраина») даже получил Российский знак качества.

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По словам начальника отдела испытаний Роскачества Лилии Котельниковой, в настоящее время есть два ГОСТа, к которым можно отнести шашлык. Один ГОСТ — на шашлык мясной, есть также ГОСТ межгосударственный — на мясные полуфабрикаты.

«Как раз в первом ГОСТе есть норма по размеру куска — он должен быть от 50 до 70 граммов. Но в связи с тем, что вся наша продукция произведена не по ГОСТу, производители выпускают продукцию по своим техническим условиям, как им позволяет технологический процесс», — отметила она.

На этот раз на проверку отправили несколько видов шашлыка. Некоторые получили высокие результаты, некоторые — ниже. Подробнее — в новом выпуске.

Эксклюзивные выпуски проекта «Внимание! Еда!» появляются каждый вторник на странице «360» во «ВКонтакте». Подписывайтесь, и вы точно не ошибетесь в выборе продуктов.

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