«Внимание, еда!»: выбираем сливочное масло

Без сливочного масла не обходилось ни одно утро советского школьника. По стандартам и нормативам растущему организму полагалась съедать не менее 20 граммов масла в сутки. Этот продукт до сих пор остается очень популярным. Как выбрать хорошее сливочное масло среди большого количества подделок - разбиралась программа «Внимание, еда!».

В СССР масло входило в список стратегических продуктов. Чтобы купить заветный продукт, очередь занимали всей семьей — ведь в одни руки отпускали всего две пачки. Дальше советская хозяйка делала «специальный запас» на месяц, заморозив заветные брикеты. Масло было обязательным атрибутом семейного завтрака, картофельное пюре с ним получалось необыкновенно вкусным, его добавляли в каши и молочные супы.

Многие считают, что в те времена масло было вкуснее. Возможно, это связано с тем, что сейчас производители часто халтурят и добавляют в масло растительные жиры, а не животные, превращая его в маргарин — так выходит дешевле. Но проверить продукт можно очень легко в домашних условиях. Для этого кусочек масла помещаем в стакан с теплой водой. Настоящий сливочный продут растает и будет пахнуть молоком. А спред из растительных жиров так и останется плавать на поверхности воды.

В последние годы против масла выступают сторонники здорового питания. Якобы из-за большого содержания жиров и холестерина этот продукт скорее вредный, чем полезный. Однако диетологи говорят об обратном: натуральные жиры необходимы нам для правильной работы мозга.

Я даже своим пациентам, которые сейчас на диете, советую есть масло, потому что наш мозг больше других органов нуждается в жирах. Если масло натуральное и сделано из качественных сливок, то его смело можно есть. Правда, понемногу Марият Мухина врач-диетолог.

Программа «Внимание, еда!» решила проверить пять видов сливочного масла жирностью 82,5% на стандарты качества, наличие антибиотиков и другие важные показатели. На исследования в лабораторию отправлены:

1. Масло сливочное, традиционное, торговой марки «WHite Cheese from Zhukovka» — производитель ООО «Торговый дом «Дубровкамолоко»;

2. масло сливочное Вологодское, торговой марки «Вкус Вилл» — изготовитель АО «Учебно-опытный молочный завод» Вологодской государственной молочнохозяйственной академии имени Н. В. Верещагина;

3. масло сливочное традиционное, торговой марки «Резной палисад» — изготовитель ОАО «Северное молоко»;

4. масло сливочное, торговой марки «Экомилк» — производитель ЗАО «Озерецкий молочный комбинат»;

5. растительно-сливочное масло торговой марки «Деревенские мотивы» — производитель ООО «Воронежросагро»;

По результатам исследования почти все марки сливочного масла оказались достойными продуктами. Кроме одной — масла «Экомилк», изготовленного «Озерецким молочным комбинатом». В нем обнаружены плесень и дрожжи. Причем показатели превышены в четыре раза.

Порой производитель раскручивает свою продукцию, вкладывает большие деньги в рекламу и упаковку, но экономит на качестве. На это нельзя закрывать глаза. Хотя чаще крупные производители дорожат своей репутацией и четко выдерживают все стандарты качества. Грубое нарушение может выйти им боком.

Еще одна марка масла оказалась не тем, чем себя назвала. «Деревенские мотивы» — это обычный спред, содержащий растительные жиры, но не сливочное масло, показала экспертиза. Его никак нельзя назвать полезным. Фактически это шлаки, которые никак не участвуют в жировом обмене, а просто оседают на стенках сосудов или в наших жировых отложениях. Организму очень сложно вывести их.

Три оставшиеся марки — «WHite Cheese from Zhukovka», «Резной палисад» и «Вкус Вилл» — достойно прошли испытания. Нарушений в этих продуктах нет.

Все исследования программы «Внимание, еда!» проходят в аккредитованных лабораториях. На них имеются все необходимые документы. Данная независимая экспертиза проведена ОАГБ в рамках проекта по безопасности продуктов питания «Внимание, еда!», реализуемого в партнерстве с телеканалом «360» и при поддержке Фонда президентских грантов.

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