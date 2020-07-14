«Внимание, еда!»: выбираем лучшую селедку

В очередном выпуске программы «Внимание, еда!» рассказали, как выбрать селедку. На российских прилавках ее множество: кто-то ест соленый продукт просто так, другие добавляют в различные салаты.

Из-за большого количества соли в составе селедку не советуют есть гипертоникам. В исключительных случаях, если очень хочется, можно съесть пару кусочков. А иностранцы вообще не понимают, как употреблять в пищу подобное.

На независимую экспертизу «Внимание, еда!» отправила пять разных марок селедки. Специалисты исследовали:

— селедку традиционного посола торговой марки «Русское море», производитель — ООО «Санта Бремор»;

— сельдь «По-царски» в масле с укропом торговой марки «Балтийский берег», изготовитель — ООО «ТД „Балтийский берег“»;

— филе-кусочки сельди с луком в масле торговой марки «ВкусВилл», производитель — ИП Лукашев Дмитрий Владимирович;

— филе сельди слабосоленое в масле торговой марки «А’Море», изготовитель — ОАО «Рыбоперерабатывающий комбинат № 1»;

— пресервы из тихоокеанской сельди в масле торговой марки «ВкусВилл», производитель — ООО «КРПЗ „Морепродукты“».

В селедке «По-царски» торговой марки «Балтийский берег» оказалось слишком много чужеродных микроорганизмов. К тому же показатель содержания дрожжей у продукта зашкаливает — он в 15 раз выше допустимого.

Врач-диетолог Марият Мухина заметила, что подобное загрязнение появляется «только при нарушении технологического процесса и всех норм Санэпиднадзора». Если в жару поесть такой селедки, отравления не миновать.

Из пяти образцов у нас есть один абсолютно качественный и безупречный. Значит, можно сделать, <…> нужно хорошо работать, уважать себя как бренд и своего покупателя Елена Шаройкина директор ОАГБ, глава Комиссии по экологии и охране окружающей среды ОПРФ.

Самым некачественными оказались пресервы торговой марки «ВкусВилл». В кусочках сельди с луком производителя компании ООО «Русское море» нашли чрезмерное осеменение, повышенное содержание дрожжей — в 60 раз от положенного, да еще и группу бактерий кишечной палочки. Примерно такие же нарушения, в том числе и наличие кишечной палочки, были в тихоокеанской сельди, изготовленной на Калужском рыбоперерабатывающем заводе. Только в этой рыбе нашли еще и плесень — в 30 раз больше допустимого. И та, и другая селедка продается в магазинах здорового питания «ВкусВилл».

«Что происходит со «ВкусВиллом? Я задаю этот вопрос не первый год. Мы проверяем его и находим чудовищные нарушения. Прискорбно, что именно этот магазин покупатели считают наиболее безопасным. Фермерские товары, контроль качества… Можно сказать, пиар делает свою работу, люди так считают», — подчеркнула директор ОАГБ, глава Комиссии по экологии и охране окружающей среды ОПРФ Елена Шаройкина.

Единственной селедкой, у которой в результате исследования не нашли никаких отклонений, оказалась сельдь слабосоленая в масле торговой марки «А’Море» от компании «Рыбоперерабатывающий комбинат № 1». Она стала единственным победителем программы.

Все исследования программы «Внимание, еда!» проходят в аккредитованных лабораториях. На них имеются все необходимые документы.

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