«Внимание, еда!»: выбираем крабовые палочки для салата

Крабовые палочки — незаменимый ингредиент в самых популярных и простых салатах и иногда способ быстро перекусить. Программа «Внимание, еда!» разбиралась, из чего состоит этот продукт и можно ли его есть.

Придумали крабовые палочки в Японии в 1973 году. Крабового мяса — необходимого ингредиента для национальных блюд — не хватало, и японцы нашли выход. Но обольщаться не стоит: в составе крабового мяса нет, а называются эти палочки так, потому что просто похожи на мясо клешней краба внешне.

Делают их из фарша рыбного мяса — сурими. Для этого на переработку отправляют океанические виды рыб типа ставриды и сельди. В составе палочек также присутствуют вода, яичный белок, кукурузный либо картофельный крахмал, растительные жиры, сахар и соль. Они содержат усилители, стабилизаторы вкуса и натуральные красители. Такие ингредиенты нужны для придания «схожести» с крабовым мясом по цвету, вкусу и запаху.

В Россию крабовые палочки «пришли» в 1984 году: их производство наладили на мурманском заводе «Протеин». В их составе тогда преобладала выловленная у берегов Мурманска рыба.

На независимую экспертизу программа «Внимание, еда!» отправила шесть разных марок крабовых палочек. Специалисты исследовали:

﻿крабовые палочки торговой марки «Русское море», производитель — ООО «Санта Бремор»;

крабовые палочки охлажденные торговой марки «А’Море», изготовитель — ОАО «Рыбообрабатывающий комбинат № 1»;

крабовые палочки «Снежный краб» торговой марки Chef Metro, производитель — ООО «Вичюнай-Русь»;

крабовое мясо охлажденное торговой марки «Каждый день», изготовитель — ОАО «Рыбообрабатывающий комбинат № 1»;

палочки с мясом краба торговой марки «Санта Бремор», производитель — ООО «Санта Бремор»;

крабовые палочки «Снежный краб» торговой марки Vici, изготовитель — ООО «Вичюнай-Русь».

У потребителя крабовые палочки пользуются спросом из-за демократичной цены и востребованности в некоторых салатах и других блюдах. Если в продукте преобладает рыбный фарш, то его можно назвать диетическим.

В отобранных на исследование образцах ничего страшного специалисты не обнаружили — ни сальмонеллы, ни группы бактерий кишечной палочки. Продукты оказались вполне безопасными и годными к употреблению в пищу. Без нарушений, впрочем, не обошлось.

Например, в палочках «Снежный краб» торговой марки Chef Metro, изготовленных ООО «Вичюнай-Русь», нашли ДНК сои. На упаковке это не указано и рецептурой не предусмотрено.

Это обман потребителей. Можно сказать, безобидный. Потому что вместо рыбы там тоже белок. Но растительный, соевый. <…> Если, допустим, у человека аллергия на что-то, а это в продукте и не указано на этикетке, то, безусловно, это может привести к сбоям со здоровьем Елена Шаройкина директор ОАГБ, глава Комиссии по экологии и охране окружающей среды ОПРФ.

У этих же палочек — «Снежный краб» — содержание белка оказалось ниже, чем указано на упаковке: 9,4 грамма на 100 граммов вместо заявленных 10,2. Получается, что и пищевая ценность ниже. Но это нарушение незначительное.

Директор ОАГБ и глава Комиссии по экологии и охране окружающей среды ОПРФ Елена Шаройкина призналась, что никогда не покупала крабовые палочки — боялась представить, какой у них состав.

«На самом деле оказалось, что это безопасный достаточно продукт», — заметила она.

Немного меньше белка, чем указано на этикетке — на несколько десятых грамма, — было и у крабовых палочек торговой марки «Каждый день» (изготовитель — ОАО «Рыбообрабатывающий комбинат № 1»).

К крабовым палочкам «Русское море» (ООО «Санта Бремор»), «А’Море» (ОАО «Рыбообрабатывающий комбинат № 1»), «Санта Бремор» (ООО «Санта Бремор») и «Снежный краб» торговой марки Vici (ООО «Вичюнай-Русь») претензий нет. Товар качественный. Они и становятся победителями программы.

Все исследования программы «Внимание, еда!» проходят в аккредитованных лабораториях. На них имеются все необходимые документы. Данная независимая экспертиза проведена ОАГБ в рамках проекта по безопасности продуктов питания «Внимание, еда!», реализуемого в партнерстве с телеканалом «360» и при поддержке Фонда президентских грантов.

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